Украина в два раза увеличила экспорт электроэнергии - Бойко

Украина продолжает наращивать экспорт электроэнергии. Об этом на 38 заседании Электроэнергетического Совета СНГ сказал министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко, сообщили «Главреду» в пресс-службе Минтопэнерго. «Этой осенью мы увеличили экспорт электроэнергии вдвое по сравнению с прошлым годом. Также у нас есть программа относительно поставок электроэнергии конечным потребителям в странах наших контрагентов, которые входят в Энергетическое Содружество, а не только через продажу электроэнергии на границе, как это было раньше. По этому поводу уже идут переговоры», - подчеркнул Бойко. Комментируя вопрос поставок нефти через территорию Украины к Беларуси и возможной реакции российской стороны, министр отметил, что Украина ни с кем не советуется в этих вопросах. «Мы свободны выбирать маршруты, которые экономически выгодные для нашей страны и ее контрагентов, так же, как и наши российские партнеры. Поэтому любые вопросы, касающиеся поставок энергоресурсов, которые являются важными для экономики и политики других стран, мы решаем с помощью компромисса, но на первое место ставим наши национальные интересы», - заявил Бойко. Напомним, министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко ранее заявлял, что интеграция Украины в европейское энергетическое сообщество даст возможность либерализировать газовый рынок, в том числе в части альтернативного газоснабжения.