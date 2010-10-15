Путин рассказал о «подарках» для Беларуси

Россия отменит экспортные пошлины на нефть для Беларуси после ратификации белорусской стороной документов по Единому экономическому пространству. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания глав правительств стран Таможенного союза заявил премер-министр РФ Владимир Путин, пишет ИТАР-ТАСС. Путин отметил, что для вступления данной нормы в действие будет достаточна ратификация одной только белорусской стороной. «Даже если пакет не будет ратифицирован российской стороной, но, по существующей договоренности, белорусские партнеры ратифицируют, то мы выполняем свое обязательство», - пояснил Путин. При этом он напомнил, что российская сторона уже давно отменила экспортную пошлину на газ для Белоруссии. «Это эксклюзив, подарок со стороны российской экономики», - пояснил он. Кроме того, российский премьер сказал, что поручил «Газпрому» начать проработку контрактов с Беларусью на период с 2012 по 2015 годы. «Я поручил «Газпрому» начать работу по подготовке контрактов с 2012 по 2015 годы, с учетом наших общих стратегических целей и союзнических обязательств с учетом выхода на равноготовность с 2015 года», - сказал он. По его словам, в следующем году Беларусь будет получать российский газ согласно действующему контракту. «Мы договорились, что имеется действующий контракт, который будет работать в 2011 году и цены должны формироваться, исходя из контракта», - заявил глава российского правительства. Напомним, 14 октября заместитель министра экономики Беларуси Анатолий Филонов в интервью журналистам заявил, что Беларусь будет настаивать на пересмотре договора по поставкам российского газа.