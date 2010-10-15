За невозвращение НДС налоговиков будут штрафовать - Тигипко

За несвоевременное возмещение налога на добавленную стоимость против налоговых администраций будут применяться штрафные санкции. Такая норма содержится в Проекте нового Налогового кодекса. Об этом на пресс-конференции рассказал вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко, пишет УНИАН. «Вводится режим автоматического возмещения НДС. На 23-й день после представления декларации вам должны вернуть НДС. Нет – включается штрафная санкция на налоговую администрацию – 120% ставки Национального банка Украины. Не возвращаешь, ты будешь как государство должен предприятию», - подчеркнул Тигипко. Он отметил, что, кроме того, в проекте нового Налогового кодекса предусмотрено уменьшение в несколько раз всех налоговых штрафных санкций и «нигде не усилено администрирование». «Уменьшили штрафные санкции по нашему налоговому законодательству. До 500% были штрафные санкции, сейчас в Налоговом кодексе максимально 75% от объема нарушения и то за третье нарушение», - уточнил Тигипко. Напомним, проект Налогового кодекса Украины был принят Верховной Радой в первом чтении 7 октября 2010 года.