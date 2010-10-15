Промышленное производство в Украине выросло на 10,2%

Темпы восстановления промышленного производства в Украине в сентябре 2010 года по отношению к аналогичному месяцу 2009 года ускорились до 10,2% - с 9,2% в августе, 6,4% - в июле и 8,9% - в июне. Такие данные приводит Государственный комитет статистики, пишет «Интерфакс-Украина». В целом за девять месяцев 2010 года промышленное производство в стране выросло на 10,8% по сравнению с девятью месяцами 2009 года, тогда как по итогам восьми месяцев рост достигал 10,9%, семи - 11,1%. Госкомстат уточняет, что по сравнению с августом этого года в сентябре объем промышленного производства вырос на 2,9%. Отметим, в 2009 году промпроизводство в Украине упало на 21,9%, при этом в январе-сентябре - на 28,3%.