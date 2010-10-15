Азаров поручил Бойко заняться подготовкой энергетических переговоров

Премьер-министр Николай Азаров поручил министру топлива и энергетики Юрию Бойко начать подготовку к трехсторонним переговорам Украина-Россия-ЕС по энергетическим вопросам. Такое поручение премьер дал во время встречи с министром энергетики Российской Федерации Сергеем Шматко, сообщили «Главреду» в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ. Азаров напомнил, что во время официального визита в Брюссель предложил Европейскому союзу провести трехсторонние переговоры относительно энергетической сферы, и это предложение было положительно воспринято. «Украина к переговорам принципиально готова, министр топлива и энергетики Украины получил поручение готовить наше виденье повестки дня таких переговоров. Очевидно, чтобы достичь успеха, чтобы прогнозируемо работать, мы должны совместно оценить потребности и перспективы европейского рынка, а также совместно выработать убедительные гарантии того, что транзитных рисков не существует, и не будет существовать. Перспективы такой согласованной работы, на самом деле, очень значительны», - заявил Азаров. Напомним, во время визита в Брюссель Азаров сообщил, что Европейская комиссия будет инициировать трехстороннюю встречу ЕС-Украина-Россия по обсуждению ряда проектов сотрудничества в энергетической сфере.