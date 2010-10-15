Гривна не сдает позиции по отношению к доллару

Курс гривны на межбанковском валютном рынке в пятницу сохранился на уровне 7,9455 грн/долл., сообщает «Интерфакс-Украина». По данным операторов валютного рынка, рыночные котировки в финальной части торгов составили 7,9440-7,9470 грн/долл. Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу на межбанк не выходил. «С начала октября, в условиях позитивных валютных нетто-поступлений в страну, на внутреннем рынке продолжается превышение спроса на иностранную валюту над ее предложением. Для нивелирования валютного дефицита и сглаживания курсовой динамики гривны НБУ осуществлял продажу долларов США на межбанковском валютном рынке. При этом Нацбанк провел интервенцию по покупке евро», - сказано в комментарии НБУ. Курс гривны на межбанке с начала года укрепился на 0,4% (с 7,9750 грн/долл.).