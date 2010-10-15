США продолжат выкупать предприятия

Председатель ФРС США Бен Бернанке намеренно дал понять, что его ведомство (выполняющее функции центробанка), возможно, вынуждено будет принять дальнейшие меры для выздоровления американской экономики. По словам Бернанке, высокая безработица и низкий уровень инфляции продолжают представлять угрозу для экономики США. Руководитель ФРС намекнул на возможное выделение дополнительных средств на приобретение финансовых активов, для того, чтобы оживить рынок, сообщает Би-Би-Си. В свою очередь, министр финансов США Тимоти Гейтнер подтвердил, что бюджетный дефицит страны снизился по сравнению с предыдущим финансовым годом. Однако, он предупредил, что до ликвидации ущерба от мирового финансового кризиса еще далеко.