Немцам повысят плату за электричество

С 2011 года в Германии возрастет плата за электроэнергию. Сбор на развитие экологически чистых источников электроэнергии (EEG) будет увеличен с 2,05 евроцента за киловатт-час на 70 процентов до 3,5 евроцента. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Deutschland Funk. Для семьи из трех человек с годовым потреблением 3500 киловатт-часов ежемесячная плата за электричество может увеличиться до 12 евро. Общий объем отчислений, которые потребители в 2011 году выплатят на развитие экологически чистых источников электроэнергии, составит 13 миллиардов евро. В соответствии с принятым в 2000 году законом о поддержке развития экологической энергетики, энергетические компании, использующие для производства электричества энергию ветра, воды или солнца получают от государства дотации за каждый киловатт-час. Отмечается, что причиной повышения экологического сбора в 2011 году стало активное развитие солнечных электростанций, которое автоматически повлекло увеличение государственных дотаций на производство солнечной электроэнергии.