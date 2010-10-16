К голодовке ЧФ РФ могут присоединиться больше людей - профсоюзы

В Севастополе лидеры профсоюзов комментируют двухдневную голодовку коллектива конструкторско-технологического бюро Черноморского флота, сотрудники которого пошли на этот отчаянный шаг потому, что министерство обороны России не выплачивало им зарплату в течении полутора лет. Председатель горкома профсоюзов работников торговли и общественного питания Ирина Пачинская считает, что следующим предприятием, на котором сложится критическая ситуация, станет Комбинат бытового обслуживания Черноморского флота. «Они не работали 8 месяцев, не было заказов, потому что тендеры не проводились министерством обороны России. Сейчас тендеры проведены, работа пошла, но только по декабрь. Я с директором разговаривала. Она говорит: нас предупредили, что в первом квартале заказов не будет совсем. Потом Черноморский флот обещает возобновить заказы с апреля», – сказала Пачинская в интервью «Новому региону». Голодовки как крайняя форма протеста могут объявляться в Севастополе как на российских, так и на украинских предприятиях, имеющих задолженность по заработной плате, считает председатель городского совета профсоюзов Елена Калуженко. «Исключать ничего нельзя, когда люди доводятся до отчаяния невыплатой заработной платы. Мы как профсоюзы считаем, что лучше сразу, как возникнет задолженность, инициировать рассмотрение этого вопроса на конференциях трудового коллектива, подавать исковые заявления по взысканию задолженности. Не доводить до такой крайней ситуации», – сказала Калуженко.