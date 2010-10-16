Пока Украина готовится к переговорам, ЕС закрывает рынки - Пятницкий

В ходе переговоров о зоне свободной торговли ЕС заблокировал Украины доступ на европейский рынок в сфере энергетики и транспорта. Об этом заявил заместитель министра экономики Валерий Пятницкий в интервью «Зеркалу недели». Он отметил, что главное, чем обеспокоено министерство, - это «условия доступа на рынок в сфере энергетики и транспорта». «Закрыли всем, за исключением сферы морских международных перевозок, где нам на сегодняшний день похвастаться почти нечем - мы пока очень слабые конкуренты», - уточнил замминистра. Пятницкий сообщил, что Украине «настойчиво предлагают адаптировать госпомощь в сфере транспорта». Он уточнил, что Украина не отказывается адаптировать законодательство, если это откроет новые возможности для доступа на рынок.