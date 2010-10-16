Крымским репатриантам дали 50 квартир

Репатрианты, которые более 15 лет стояли в очереди на жилье, получили 50 квартир в новом пятиэтажном доме в крымском городе Саки. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Совет министров Крыма. Квартиры оборудованы газовыми плитами и сантехникой, комнаты оклеены обоями, кухни и ванные комнаты отделаны кафелем, в помещениях установлены межкомнатные двери, на окнах - стеклопакеты. «Через месяц мы сдадим в эксплуатацию еще один 40-квартирный дом в этом городе. В следующем году планируем начать строить новый 180-квартирный дом и школу», - сказал крымский премьер Василий Джарты после вручения ключей от квартир в новом доме. Он также отметил, что Совмин Крыма и Кабинет министров Украины продолжают разрабатывать государственную программу строительства жилья для ранее депортированных граждан. «Думаю, до конца года программа будет готова. Сейчас мы стараемся выяснить, сколько людей нуждается в жилье, сколько средств нужно, чтобы его построить, сколько земли нужно выделить, чтобы решить эту проблему и прекратить самозахваты», - сказал Джарты.