Украина может оплатить перебои с поставками газа в Европу - эксперт

Европа хочет ввести механизм компенсации непредвиденных ситуаций в энергетической сфере. Об этом рассказал заместитель министра экономики Валерий Пятницкий в интервью Зеркалу недели. «Их очень беспокоит безопасность транзита энергоносителей через территорию Украины, возникновение ситуаций форсмажора по вине одной из сторон. ... Поэтому предлагают ускоренный механизм урегулирования споров, механизм компенсации, построенный на том, что какая-то сумма, соответствующая эквиваленту возможных потерь, депонируется за пределами Украины», - отметил чиновник. По его словам, так будет проплачиваться определенный риск. «Из нашего, из их бюджета - каждой из сторон. То есть мы депонируем какую-то сумму, и, если вдруг что-то случается по нашей вине, она в безусловном порядке списывается», - отметил он. Пятницкий уточнил, что речь идет о том, что средства должно выделить государство, а зачастую сторонами, которые торгуют между собой, являются хозяйствующие субъекты.