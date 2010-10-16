США и Россия передали договор о разоружении в ООН

Соединенные Штаты и Россия представили на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН совместный проект резолюции по новому Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом сообщает Немецкая волна со ссылкой на Госдепартамент США. В документе cказано, что в апреле 2010 года США и Российская Федерация подписали новый Договор об СНВ, который приведет к дальнейшему сокращению и ограничению числа стратегических вооружений обеими сторонами и возобновляет американо-российское лидерство в сфере усилий по разоружению. В проекте резолюции приветствуется готовность США и России к дальнейшим шагам по ядерному разоружению, скорейшему введению в действие Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. В документе содержится призыв к сторонам и впредь уведомлять другие страны ООН о своих шагах по сокращению ядерных вооружений. В документе говорится, что новый Договор об СНВ - важный шаг в деле обеспечения дальнейшего сокращения ядерных вооружений, однако США и Россия не могут создать все необходимые условия одни, другие страны тоже должны внести свой вклад в данный процесс.