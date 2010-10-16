Налоговая насчитала 5 тыс способов не платить налоги

Государственная налоговая администрация Украины обнаружила 5103 схемы минимизации налоговых обязательств. Нарушения были выявлены во время проверок в январе-сентябре этого года, сообщает пресс-служба ГНАУ. Внимание сосредотачивалось на контроле за предприятиями, осуществляющими деятельность в таких отраслях экономики как производство машин и оборудования, посредничество в торговле машинами, промышленным оборудованием, оптовая торговля станками, машинами и оборудованием, компьютерами, офисной техникой, сельскохозяйственной техникой. Всего за январь-сентябрь 2010 года дополнительно начислено 16,442 млрд гривен платежей в бюджет, что в 1,8 раза больше соответствующего периода прошлого года. Также уменьшено 8,794 млрд гривен отрицательного значения объекта налогообложения налогом на прибыль, что на 3,854 млрд гривен больше, чем за соответствующий период 2009 года. На 4,598 млрд гривен уменьшены остатки отрицательного значения НДС, который плательщики включают в налоговый кредит, что на 753 миллионов гривен больше, чем за январь-сентябрь 2009 года.