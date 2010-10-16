Из-за забастовок может закрыться французский аэропорт

Вылеты из парижского аэропорта Шарль-де-Голль могут прекратиться в связи с забастовкой работников нефтеперерабатывающих заводов. Как сообщает российская служба Би-би-си, топлива хватит до вечера понедельника. Власти заявили, что экстренно решают проблему поставки топлива в аэропорты. Министр экономики Франции Кристин Лагард призвала жителей страны не паниковать. С пятницы прекратилась подача авиационного керосина по трубопроводу, снабжающему парижские аэропорты Орли и Руасси (Шарль-де-Голль). Если первый из них имеет 17-дневный запас горючего, то второй может прекратить полеты уже в понедельник. Пресс-секретарь Объединенной администрации аэропортов Парижа в интервью агентству Рейтер сказал, что «с запасами все в порядке», но не уточнил, на сколько дней их хватит. Напомним, акциями протеста охвачены все 12 французских нефтеперегонных заводов, при этом забастовщики пытаются перекрыть проезды к нефтехранилищам. Французы протестуют против повышения пенсионного возраста на два года - с 60 до 62 лет. Утром в пятницу полиция разблокировала четыре крупных нефтехранилища в разных концах страны, но на пяти других пикетирование продолжается.