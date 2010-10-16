Украинцев с обанкротившегося лайнера отправили домой

В связи с банкротством компании-оператора круизного судна «Delphin Voyager», 100 граждан Украины, входивших в состав его экипажа, были отправлены на родину вчера, 15 октября. Еще 71 член экипажа вернется в Украину 18 октября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины. Судно «Delphin Voyager», следовавшее по маршруту из Венеции в Стамбул, осуществило плановый заход в греческий порт Пирей (Греция). По сообщению посольства Украины в Греческой Республике, компания-оператор объявила себя банкротом и отказалась выполнить финансовые обязательства относительно экипажа судна, в составе которого находился 171 гражданин Украины. Владельцем судна является греческая компания «Enterprises Shipping and Trading SA», а оператором — немецкое предприятие «Marine Trade Consulting Gmbh». В связи со сложившейся ситуацией, посольство Украины в Греции сразу начало принимать меры для обеспечения возвращения украинских моряков на родину. В рамках консульского обеспечения интересов граждан Украины украинские дипломаты посетили судно и экипаж 15 октября. В пятницу также за счет судовладельца и при содействии украинского диппредставительства чартерными рейсами были репатриированы 100 граждан Украины. Такжерешается вопрос о выплате судовладельцем ближайшее время задолженности по зарплате репатриированным членам экипажа на их индивидуальные банковские счета.