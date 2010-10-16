Украина не выполнила финансовые обязательства перед ООН

Украина вошла в список государств, который, ввиду финансового кризиса, не выполнили свои финансовые обязательства перед ООН. Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН по вопросам управления Ангела Кане, передает центр новостей ООН. На сегодня лишь 13 из 192 государств полностью рассчитались с организацией. Это Австралия, Азербайджан, Канада, Конго, Дания, Германия, Лихтенштейн, Монако, Нидерланды, Сингапур, ЮАР, Швейцария и Танзания. При этом сама организация должна странам-членам 430 миллионов долларов. Это задолженность перед правительствами - поставщиками оборудования и войск в миротворческие операции ООН. По существующим правилам, государства, направляющие воинские контингенты в состав операций ООН по поддержанию мира, сами занимаются их финансовым обеспечением. ООН только компенсирует им эти расходы по установленной шкале. Но если члены ООН несвоевременно оплачивают счета миротворческих миссий, то и ООН, в свою очередь, не может рассчитаться с поставщиками миротворческих контингентов.