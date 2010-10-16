Россия «окультурит» Францию за 20 млн евро

Строительство российского культурно-духовного центра в Париже будет стоить от 20 до 30 миллионов евро. Об этом в пятницу сообщил посол РФ во Франции Александр Орлов, передает РИА Новости. Орлов напомнил, что конкурс на проект организован и финансируется российским государством, однако строительство будет финансироваться «за счет меценатов». Точная стоимость будет зависеть от конкретного проекта, пояснил Орлов, поэтому назвать ее пока не представляется возможным. «Известна общая площадь, общие объемы строительства, и мы можем сделать некоторые подсчеты. Я думаю, что этот ансамбль обойдется в 20-30 миллионов евро», - заключил российский посол. Напомним, Россия приобрела у Франции участок в седьмом округе Парижа, где располагается государственная метеорологическая служба Meteo France, в начале 2010 года. Сумма сделки не разглашалась, однако сообщалось, что французская сторона выбрала самую высокую из предложенных цен за землю. Предполагается, что Meteo France освободит участок под строительство уже в начале 2011 года.