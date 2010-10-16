Предприниматели готовы ехать под Кабмин, чтобы не принимали Налоговый кодекс

В Ровно более тысячи представителей малого и среднего бизнеса провели акцию протеста против принятия Налогового кодекса. Как передает УНИАН, мероприятие состоялось на Театральной площади города. Предприниматели приняли резолюцию к Президенту Украины Виктору Януковичу и членам Кабинета министров с требованием немедленно отозвать Налоговый кодекс из Верховной Рады и продолжить его обсуждение с участием общественности. Инициаторы акции также сообщили, что подписи под этой резолюцией они будут собирать еще несколько дней. Их они планируют передать Президенту во время его визита в Ровно, хотя дату визита главы государства областная власть пока не сообщает. Организаторы акции заявляют, что если первые лица страны не отреагируют на требования резолюции, то ровенские налогоплательщики готовы инициировать пикетирование Кабинета министров и Администрации Президента в Киеве. В резолюции митинга, в частности, отмечается необходимость создания в каждой области и на всеукраинском уровне рабочей группы с участием представителей общественности и бизнеса для разработки проекта Налогового кодекса. Также предприниматели требуют немедленно пересмотреть и отменить акты Министерства транспорта и связи Украины и Министерства внутренних дел, которые уничтожают малый бизнес в сфере пассажирских перевозок и такси и направлены на монополизацию рынка.