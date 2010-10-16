Чавес пообещал Лукашенко стабильные поставки нефти

Президент Венесуэлы Уго Чавес гарантирует стабильность поставок нефти в Беларусь. Об этом он заявил сегодня в Минске на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает БЕЛТА. «Мы в курсе, что ваши НПЗ нуждаются в нефти. У белорусских НПЗ не будет нехватки нефти на протяжении 200 лет», - сказал gрезидент Венесуэлы. Говоря о Беларуси, он отметил, что венесуэльский народ относится к ней так же, как к родине, равно как и белорусский народ к Венесуэле. «Мы продолжаем идти по нашей дороге и будем идти всегда», - сказал Уго Чавес, имея в виду перспективы наращивания сотрудничества между двумя странами в различных сферах. В частности, Уго Чавес поблагодарил белорусскую сторону за поддержку и помощь Венесуэле в части обмена технологиями, реализации проектов в сфере жилищного строительства, промышленной кооперации, сотрудничества в области нефтехимии и др. Он также поблагодарил Беларусь за готовность поделиться с Венесуэлой «всем, что здесь производится, заводами, мощностями». «Этому нет цены, особенно в современном мире, во многих частях которого установился эгоизм, господство ТНК, у которых нет родины», - отметил президент Венесуэлы. «Здесь нет должников - мы товарищи, и мы вместе строим альтернативу империализму. Это многополярный мир», - добавил Уго Чавес.