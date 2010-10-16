США сократили дефицит бюджета - до $1,3 триллиона

Дефицит бюджета США сократился до $ 1,3 триллиона, сообщает Би-би-си со ссылкой на Конгресс США. Дефицит, который наступает после окончания финансового года США, составляет 8,9% ВВП - это второй показатель после окончания Второй мировой войны. Министр финансов Тимоти Гайтнер предупредил, что "нам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы исправить ущерб, нанесенный экономике и на решение долгосрочных дефицитов, вызванных кризисом". США вышли из рецессии, но восстановление идет вяло, и расходы продолжает расти. Рост сдерживает безработица, которая осталась на уровне около 9,8%. "Наши финансовые перспективы, хотя и остаются сложными, но улучшилась за прошедший год", - сказали Гайтнер и глава Бюро управления и бюджета, Джеффри Зайентс, в совместном заявлении.