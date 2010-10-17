На поддержку малого бизнеса Крыма дадут 11 млн грн

Министерство экономики Автономной Республики Крым разработало проект Программы поддержки и развития малого предпринимательства в автономии на 2011-2012 годы. На эти цели будет выбелено 11 млн грн. Об этом сообщила министр экономики Крыма Светлана Верба, пишут «Новости Крыма». По словам Вербы, данная программа разработана с учетом предложений министерств, комитетов, городов и районов, а также общественных организаций предпринимателей автономии и предусматривает выделение на развитие и поддержку малого бизнеса 11 млн грн. При этом 8 млн грн будут выделены предпринимательству в 2011 году, 3 млн грн — в 2012 году, в том числе на оказание финансовой поддержки предпринимательства — 7 млн и 2 млн грн соответственно.