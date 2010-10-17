Ситуация с предприятиями ЧФ РФ «аховая» - Саратов

Одна из главных причин нынешних проблем предприятий и учреждений Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе - непродуманные сокращения работников. Об этом заявил председатель Севастопольской городской государственной администрации Валерий Саратов в ходе встречи городских властей с профсоюзным активом Севастополя, пишет УНИАН. «Если говорить вообще по предприятиям Черноморского флота, вообще ситуация аховая. Потому что, пойдя на сокращения, (имеются в виду происходившие последнее время увольнения работников на предприятиях и в учреждениях ЧФ РФ. – Ред.) как положено не были продуманы механизмы этого сокращения, соблюдения законодательства, выплаты выходных пособий и так далее», - сказал Саратов. При этом он добавил: «И вот то, что тут голодали (имеются в виду 29 работников «172-го конструкторско-технологического бюро ЧФ РФ. – Ред.), причина состоит в том, что реально не было механизма». Саратов в очередной раз рассказал, что со своей стороны он предпринял все возможное для разрешения ситуации, в частности, «лично вынес вопрос по предприятиям Черноморского флота на уровень президента России, лично в Геленджике вручил ему письмо, он посмотрел, и началось движение». Он напомнил, что командующий ЧФ РФ вице-адмирал Владимир Королев на встрече с ним «сказал, что мы долги по Строительному управлению, по 13-му заводу, 172-му КБ должны закрыть в этом году». Напомним, 14 октября 29 сотрудников 172-го отдельного конструкторско-технического бюро Черноморского флота Министерства обороны РФ объявили бессрочную голодовку в знак протеста против невыплаты заработной платы. 22 из них — граждане Украины.