В Крыму хотят ввести ограничение на потребление электричества

Крымский монополист «Крымэнерго» вводит ограничение на потребление электричества - не более 3 кВт в час. Для этого у жителей полуострова будут устанавливаться специальные ограничители потребляемой энергии, сообщает «Новый регион». Ограничение настолько велико, что электрообогревателями пользоваться станет невозможно – может выбить пробки. А если в доме установлен бойлер, то микроволновку уже не включишь. По утверждению энергетиков, сейчас одна квартира/дом потребляет до 4 кВт в час, зимой – до 6,5 кВт. Установку ограничителей будут проводить поэтапно. Так, в новом договоре между потребителями и энергетиками предусмотрен пункт о технических условиях, который и предусматривает установку ограничителя в обязательном порядке. Заключать договоры следует каждые три года, бездоговорное пользование на Украине запрещено, предупредили в «Крымэнерго». Между тем юристы советуют противодействовать произволу энергетиков в судах, ссылаясь на монопольное положение «Крымэнерго». «Крымэнерго», как монополист, пытается ограничить права потребителей. Но по суду их можно отстоять, ссылаясь на «Закон о защите прав потребителей» и действующее антимонопольное законодательство», – утверждает юрист Алексей Зайцев.