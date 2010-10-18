«АрселорМиттал» не прочь прикупить Криворожский ГОКОР

За достройку Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд (КГОКОР) могут взяться «АрселорМиттал Кривой Рог» и «Смарт-холдинг», пишет «Коммерсант-Украина». «Наша компания заинтересована в проекте. Мы примем решение после получения предложений от правительства», – сообщил главный советник по отношениям с госорганами «АрселорМиттал Кривой Рог» Владимир Ткаченко. В то же время в пресс-службе «Смарт-холдинга» претендовавшего на участие в достройке КГОКОРа совместно с российским «Металлоинвестом» Алишера Усманова, сообщили, что тоже готовы рассмотреть предложения правительства. Еще один потенциальный инвестор – «Индустриальная группа», которая ранее интересовалась КГОКОРом, пока не приняла решение бороться за предприятие. Так, вице-президент «группы» Александр Пилипенко, заявил, что, пока не будут подписаны соглашения с Румынией и Словакией, об урегулировании проблем на комбинате «не может идти и речи». Напомним, 15 октября первый вице-премьер Андрей Клюев поручил Минпромполитики разработать программу по привлечению инвестора для достройки и запуска КГОКОРа. В правительстве планируют убедить Румынию, Словакию и Болгарию, которые в 80 годах прошлого века участвовали в строительстве предприятия, передать построенные в рамках КГОКОРа объекты Украине.