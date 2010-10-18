Польша и Россия уладили вопросы по газу

Польские власти на вчерашних переговорах в Москве согласовали новый текст газового договора с российским «Газпромом». Об этом сообщило ответственное за переговоры польское министерство экономики, пишет УНИАН. «Согласован текст межправительственного соглашения, которое будет парафировано в момент завершения переговоров по операторскому договору между компаниями EuRoPolGaz и Gaz-System», - сообщили в министерстве. Однако пока нет точной информации, когда договор, который должны утвердить еще правительства Польши и России, может быть подписан. В тоже время министерство экономики заявило, что Польше не угрожает срыв газовых поставок, что привело бы к ограничению снабжения промышленных предприятий. Отметим, первую версию утвержденного еще в феврале 2010 года газового польско-российского договора не удалось подписать из-за замечаний Европейской комиссии. Так, исполнительный орган Евросоюза потребовал от Польши отказаться от предоставления «Газпрому» эксклюзивного права пользоваться транзитным Ямальским газопроводом до 2045 года и предоставлять ему скидки на транзит. Напомним, в конце сентября польская национальная нефтегазовая компания PGNIG сообщила, что в четвертом квартале этого года может ограничить поставки газа промышленным потребителям из-за нехватки достаточного количества контрактованного топлива у главного поставщика России.