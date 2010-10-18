На данный момент в Украине 408 тыс. официальных безработных

В сентябре количество зарегистрированных безработных в Украине увеличилось на 11,7 тыс. человек и на 1 октября составило 408,1 тыс. человек. Об этом сообщает Государственный комитет статистики Украины. По данным комитета, по сравнению с 1 января 2010 года уровень зарегистрированной безработицы в Украине сократился на 22,5%, или на 118,6 тыс. человек (на 1 января – 526,7 тыс. человек). Кроме того, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 октября 2010 года составил 1,5% от количества населения трудоспособного возраста, что на 0,1% больше, чем в августе, и на 0,4% меньше, чем на 1 января 2010 года. Количество безработных, которые на 1 октября получали пособие по безработице, сократилось на 32,4% по сравнению с показателем на 1 января и составило 279,5 тыс. человек. Отметим, средняя сумма пособия по безработице с начала года увеличилась на 76,74 грн – до 739,03 грн.