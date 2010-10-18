В украинских портах вновь заблокированы суда с зерном

Украинская зерновая ассоциация заявляет об установлении 16 октября 2010 года полной блокады суден c зерном во всех украинских портах. По информации УЗА, поручение остановить отгрузку зерновых культур, дано руководством Таможенной службы Украины. Начиная с сегодняшнего дня работа зерноторговых компаний полностью парализована. Таможенная служба не выпускает из портов даже те судна, которые уже успели загрузить и на которые имеются все необходимые документы, отмечает УЗА. В связи с этим Украинская зерновая ассоциация заявляет решительный протест. УЗА расценивает блокирование суден в портах как противозаконные действия, направленные на дестабилизацию зернового рынка. Запрет на отгрузку зерна по международным контрактам осуществляется без принятия и опубликования Кабинетом Министров соответствующего постановления правительства. Украинская зерновая ассоциация вновь заявляет, что выращенного в этом году урожая зерновых вполне достаточно, чтобы обеспечить как продовольственную безопасность страны, так и выполнение международных контрактов.