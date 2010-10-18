Во Франции закончился бензин

Во Франции около 1,5 тысячи бензозаправок, расположенных при супермаркетах, остались без горючего в результате продолжающихся с сентября забастовок против повышения пенсионного возраста. Об этом 18 октября сообщает Лента.ру со ссылкой Agence France-Presse и местные профсоюзы. По словам главы профсоюза независимых импортеров топлива Франции Александра де Бенуа, 20-25% распределительных хранилищ либо уже прекратили поставки горючего на заправки, либо вскоре их прекратят. Он сообщил, что функционирование хранилищ оказалось нарушено частично из-за протестов самих работников, а частично - из-за блокады, устроенной дальнобойщиками. В понедельник утром водители перекрыли шоссе, связывающее север и юг страны. Дорога заблокирована к северу от Лиона и южнее Парижа. Также они перекрыли проезд по основным магистралям в индустриальных зонах, в частности, в Бордо. Целью блокады водители ставят не допустить поставки горючего на бензозаправки и другим потребителям. Премьер-министр Франции Франсуа Фийон и министр внутренних дел Брис Ортфе уже выступили с заявлениями, согласно которым они не позволят дальнобойщикам проводить блокаду. Ранее из-за стачки рабочих марсельского порта в стране прекратили работу 10 из 12 нефтеперерабатывающих заводов. До этого протесты против объявленной в мае президентом Франции Николя Саркози пенсионной реформы уже отразились на работе железных дорог, аэропортов и других организаций и предприятий. Согласно уже одобренному нижней палатой парламента Франции законопроекту, возраст выхода на пенсию поднимется на два года, до 62 лет.