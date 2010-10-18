Кабмин опубликовал квоты на экспорт зерна

Украина ввела квоты на экспорт 2,7 млн тонн зерна. Соответствующее постановление Кабинета министров от 4 октября №938 обнародовано на сайте Кабмина. Согласно документу, экспортная квота на пшеницу составляет 0,5 млн тонн, ячмень – 0,2 млн тонн, кукурузу – 2 млн тонн. Постановление также вводит фактически запретительную квоту в объеме 1 тыс. тонн на экспорт ржи и гречихи. Порядок распределения квот предполагает, что лицензии на экспорт зерна будут выдаваться согласно рекомендациям специально созданной Министерством экономики комиссии. Распределение квот осуществляется на основании поданной желающим экспортировать зерно заявки в течение 15 календарных дней после опубликования на официальном сайте Минэкономики информации о начале регистрации заявок. Вместе с заявкой претендент на квоту должен предоставить вывод Министерства аграрной политики о наличии у него планируемого для экспорта зерна и способности его экспортировать. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.