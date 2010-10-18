Таможня отрицает блокирование экспорта зерна

Таможенная служба Украины опровергает заявления Украинской зерновой ассоциации об ограничении экспорта зерна. «Заявления ... не имеют под собой оснований и не соответствуют действительности», - сказано в официальном сообщении пресс-службы таможни. «Таможенная служба Украины поддерживает экспорт зерновых культур, никаких задержек их таможенного оформления нет», - говорится в заявлении. «Информируем, что Таможенная служба Украины неуклонно соблюдает требования всех нормативно-правовых актов, регулирующих таможенное дело, в частности в части контроля за экспортом зерновых культур. Такие заявления дестабилизируют ситуацию на внутреннем рынке и являются безответственными», - заявила Таможенная служба.