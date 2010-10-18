Евросоюз, Украина и Россия намерены обсудить энергетическое партнерство

Европейский Союз, Украина и Россия могут обсудить вопросы сотрудничества в сфере энергетики 22 ноября. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Марлин Холзнер, передает УНИАН. «Рассматривается возможность организации такой встречи 22 ноября», - сказала она. По словам представителя Еврокомиссии, в этот день в Брюсселе состоится конференция, посвященная 10-й годовщины Энергетического диалога между ЕС и Россией, а также саммит Украина-ЕС. Вместе с тем, окончательная дата встречи и уровень неформальных дискуссий пока не определены. 14 октября премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил журналистам, что Еврокомиссия будет инициировать трехстороннюю встречу ЕС-Украина-Россия для обсуждения сотрудничества в энергетике.