На сельскохозяйственных госпредприятиях Харьковщины сложнейшая ситуация

Наихудшая ситуация в сельском хозяйстве в Харьковской области сложилась на государственных предприятиях. Об этом заявил глава Харьковской областной государственной администрации Михаил Добкин в ходе совместного заседания коллегии облгосадминистрации и собрания административно-хозяйственного актива области, передает «Интерфакс-Украина» . По его словам, это относится как к урожайности, которая у госпредприятий самая низкая по региону, так и по животноводству, в котором обеспеченность кормами составляет всего 30% от требуемого объема. Также Добкин отметил, что в ходе заседания Антикоррупционного комитета области выяснилось, что зачастую на государственных предприятиях даже не могут точно сказать, сколько у них земли. «Я прошу подготовить мне проект обращения на имя премьер-министра Украины о сложнейшей ситуации, которая сложилась практически на всех государственных предприятиях, которые работают в сельском хозяйстве. Либо их специально банкротят, а потом подводят инвестора, чтобы за копейки отдать основные фонды, либо там люди не в состоянии работать в ногу со временем», - заявил Добкин, обращаясь к вице-губернатору по вопросам агропромышленного комплекса Виталию Алексейчуку.