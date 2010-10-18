В Хмельницкой области прокуратура «вытрясла» из бизнеса 18 млн грн

В Хмельницкой области с начала года после вмешательства прокуратуры выплачено более 18 млн. грн. долгов по заработной плате. Об сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры На данное время зарплатный долг в области составляет около 19,8 млн грн, добавили в пресс-службе. Прокурорами в указанной сфере возбуждены 89 уголовных дел, 78 из которых с обвинительным заключением направлено в суд, внесены более 340 документов реагирования, к различным видам ответственности привлечены 232 должностных лица в области. В частности, по результатам рассмотрения предписания, недавно внесенного прокуратурой г. Каменец-Подольского открытому акционерному обществу «Завод точной механики», зарплатная задолженность - 1 млн. 376 тыс. грн. - погашена полностью. Кроме того, судами удовлетворено более 400 прокурорских исков о взыскании задолженности по выплате заработной платы на сумму 1,3 млн грн, отметили в Генпрокуратуре.