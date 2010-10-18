МВФ приедет в Украину пересмотреть кредиты

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетит Украину 3-15 ноября для проведения дискуссии в рамках первого пересмотра кредитной программы stand-by, открытой в конце июля этого года. Возглавит миссию Танос Арванитис, говорится в сообщении МВФ в понедельник, 18 октября, со ссылкой на представителя фонда в Украине Макса Альера, сообщает «Зеркало недели». МВФ в конце июля решил возобновить кредитное сотрудничество с Украиной по новой программе stand-by на 10 млрд SDR (15,8 млрд долл. по текущему курсу) в конце июля. Киев уже получил первый транш в размере 1,25 млрд SDR, из которого правительству было направлено $1 млрд. В случае успешного мониторинга программы по итогам третьего квартала, Фонд выделит Украине в конце ноября этого года еще 1 млрд SDR.