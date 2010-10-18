Венесуэла заинтересована в украинских самолетах

Венесуэла заинтересована в приобретении украинских самолетов «Антонов». Как передает УНИАН, об этом сказал Президент Венесуэлы Уго Чавес, посещая авиационный завод «Антонов» сегодня в Киеве. «Все самолеты мне очень понравились, это историческое предприятие, и они, может быть, самые лучшие в мире», - сказал он. При этом Президент Венесуэлы добавил, что «мы заинтересованы, чтобы у нас был хороший воздушный флот, мы очень заинтересованы и, возможно, мы придем к каким-то договоренностям». Также Чавес отметил, что «я влюбился в Украину», и поблагодарил Президента Украины Виктора Януковича за теплый прием.