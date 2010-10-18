«Нафтогаз» сократил платежи в бюджет более чем на треть

Предприятия, входящие в структуру НАК "Нафтогаз Украина", в январе-сентябре сократили платежи в бюджеты всех уровней до 18 млрд 711,8 млн грн (на 36,4%), по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины. В сообщении отмечается, что в целом, предприятия относящиеся к Минтопэнерго, в январе-сентябре сократили платежи в бюджеты всех уровней на 24,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 26 млрд 18,3 млн грн., в т.ч. в Госбюджет - до 23 млрд 855,8 млн грн. Напомним, в 2009 году предприятия входящие в структуру НАК "Нафтогаз Украины" увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 59,5%, по сравнению с 2008 годом, до 41 млрд 603,9 млн грн. В целом, предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в 2009 году увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 47,1%, по сравнению с 2008 годом, до 48 млрд 409,4 млн грн, в т.ч. в Госбюджет - 47 млрд 369,4 млн. грн.