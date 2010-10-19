Круглый стол в «Главреде»: Валютные войны в мире. Последствия для Украины

Завтра, 20 октября, в 12.00, в пресс-центре медиа-холдинга «Главред» состоится круглый стол на тему: «Валютные войны в мире: какими будут последствия для Украины?» В круглом столе примут участие: - Президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой, - Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, - Заместитель председателя Всеукраинского союза ученых-экономистов, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, доктор экономических наук, профессор, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений НАНУ Валерий Новицкий, - Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, - Генеральный директор Бюро экономических и социальных технологий Валерий Гладкий. Организаторы - медиа-холдинг «Главред» и Международный фонд Блейзера. Адрес редакции: г. Киев, ул. Стретенская, 2 / 8. Аккредитация представителей СМИ на месте по редакционным удостоверениям. Справки по телефонам: (050) 357 86 27, (063) 701 04 56.