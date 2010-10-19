«К.А.Н. Девелопмент» заключил первый договор аренды с якорным арендатором в БЦ

Девелоперская компания «К.А.Н. Девелопмент» в рамках реализации бизнес-центра «101 Tower», строительство которого ведется в Киеве, на ул. Толстого, 57, заключила первый договор с якорным арендатором. В рамках объекта будет размещен эксклюзивный фитнес-центр сети Sport Life. Дмитрий Екимов, основатель группы компаний Sport Life, комментирует свой выбор в пользу «101 Tower» следующим образом: «Фитнес-клуб Sport Life на Льва Толстого расположиться на 6 этаже бизнес-центра и займет площадь более 3000 кв.м. Сервис и качество предоставляемых услуг удовлетворит пожелания самого требовательного клиента. В фитнес-клубе будут современный бассейн 25 м, роскошный банный комплекс с римской парной, финской сауной и русской баней. Тренажерный зал более 1000 кв. м будет оснащен ультрасовременными тренажерами известных мировых производителей, также будет 5 просторных студий для проведения групповых занятий». Бизнес-центр «101 Tower» будет обладать наиболее широкой на сегодняшний день инфраструктурой, которая позволит предоставлять сервис высшего уровня для всех арендаторов и гостей объекта. Это ресторан на первом этаже, банк, торговые помещения, салон красоты, магазин флористики с комплексом соответствующего сервиса, фитнес-центр с бассейном, конференц-холл и т.д. Изюминкой объекта станет видовой скай-бар на 27 этаже, с которого будет открываться панорама на весь центр Киева. «101 Tower» будет введен в эксплуатацию в 2012 году и станет первым из нескольких бизнес-центров, реализацию которых ведет сейчас «К.А.Н. Девелопмент». Общая площадь бизнес-центра превысит 61 тыс. кв.м. По состоянию на середину октября уже построено 12 из 27 этажей «101 Tower». В данный момент «К.А.Н. Девелопмент» также ведет строительство еще 2 офисных объектов: «IQ Business Center» на ул. Струтинского и бизнес-центра на пересечении ул. Московской и Резницкой. Кроме этого в портфеле компании на этапе реализации находятся такие жилые комплексы как «Паркове Місто» (2 очередь), «Комфорт Таун», «Diamond Hill», а также суперрегиональный торгово-развлекательный центр «Ocean Plaza».