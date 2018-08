Telenor Group покидает Украину

Telenor Group закроет свое представительство в Украине до конца 2010 года. Решение о закрытии представительства стало результатом перехода от прямой к косвенной структуре владения «Киевстаром» после создания VimpelCom Ltd. Telenor Group принадлежит около одной трети акций VimpelCom Ltd., которая является владельцем 100% акций «Киевстара» в Украине и «ВымпелКома» в России, сообщает пресс-служба компании. «Представительство в Украине отлично выполняло работу по представлению интересов Telenor Group в стране, особенно в сложный период корпоративного конфликта в «Киевстаре». Поскольку Telenor Group в данный момент является косвенным владельцем «Киевстара» через VimpelCom Ltd., необходимости в отдельном представительстве группы в Украине больше нет», – приводит пресс-служба слова старшего вице-президента Тора Халворсена. «Как социально ответственная компания мы решили производить закрытие украинского представительства постепенно. Все сотрудники были заблаговременно уведомлены о предстоящем закрытии и с 1 октября текущего года имеют возможность использовать часть свободного времени для поиска нового места работы. Мы также прилагаем усилия для поиска возможностей трудоустройства в Telenor Group сотрудников украинского представительства, изъявивших желание продолжить работу в структуре группы за пределами Украины», – отметил Тронд Моэ, глава представительства Telenor Group в Украине. Представительство Telenor Group в Украине было открыто в 1997 году для поддержания активности и представления интересов компании в Украине.