Минприроды продаст три угольных и одно газовое месторождение

Министерство охраны природной окружающей среды Украины выставило на аукцион разработку трех угольных и одного газового месторождений. Объявление министерства о проведении продажи спецразрешений на недропользование опубликовано в газете «Урядовий кур’єр». На аукцион выставят спецразрешения на добычу угля на участке Боржиковская Северная (Перевальский район Луганской обл., подтвержденные запасы - 3,58 млн. тонн) со стартовой ценой 729,3 тыс. грн., шахтоучастках в Антрацитовском районе (Луганская обл., 3,6 млн. тонн) стоимостью 816,7 тыс. грн., а также участок шахты «Фоминская» (Шахтерский район Донецкой обл., 0,5 млн. тонн.) стартовой ценой 158,4 тыс. грн. Лицензия выдается на 20 лет, отметили в Минприроды. На аукцион также выставили спецразрешение на геологическое изучение с исследовательско-промышленной разработкой Краснопоповского месторождения природного газа (Креминский район Луганской обл.). Как сообщает министерство, стартовая цена 5-ти летней лицензии – 2,845 млн. грн. Всего на ноябрьский аукцион выставили 21 спецразрешение, среди которых разрешения на добычу известняка, гранита, габро-диабазов, мергеля, питьевых подземных вод, а также минеральных лечебных грязей. Заявки на участие в аукционе, который состоится 24 ноября, принимаются до третьего числа следующего месяца.