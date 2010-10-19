Бродский готовит список госпредприятий для ликвидации

Госкомпредпринимательства предоставит правительству список государственных предприятий, подлежащих ликвидации. Об этом сообщает пресс-служба Комитета. Согласно сообщению, до 22 октября все центральные органы власти должны проанализировать деятельность предприятий, учреждений и организаций, которые относятся к их сфере управления, и подать полный перечень таких структур в Госкомпредпринимательства. После обобщения этой информации Комитет сформулирует предложения для Кабинета Министров Украины относительно предприятий, подлежащих ликвидации. «Такие структуры занимаются тем, оказывающих платные административные услуги. Но полученные за это деньги в бюджет не доходят - оседают на счетах тех же хозрасчетных хозяйств. По нашим подсчетам, их в Украину до 10 тысяч », - подчеркнул глава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский. Под ликвидацию попадут предприятия, учреждения и организации, деятельность которых не соответствует цели создания или не связана с реализацией задач, возложенных на орган исполнительной власти, которые фактически не ведут никакой деятельности, а также те, которые предоставляют платные услуги, полномочия по предоставлению которых возложено на исполнительную власть.