Азаров запретил сокращать посевы гречихи в следующем году

Премьер-министр Украины Николай Азаров требует, чтобы осенне-полевые работы в Украине обеспечили высокий урожай в следующем году. Об этом он заявил сегодня на совещании в Николаевской обладминистрации по вопросу экономического развития региона, передает УНИАН. «Задача областных и районных администраций – обеспечить завершение осенне-полевых работ таким образом, чтоб мы с вами имели хороший урожай на будущий год и оптимальную структуру этого урожая», - сказал Азаров. При этом он подчеркнул, что в следующем году абсолютно недопустимо сокращать посевные площади под гречиху. «В последнее время произошли перекосы, когда мы стали производить меньше того, что можем производить. Например, та же гречка. Сократились объемы посевных площадей под гречку. Конечно, мы в следующем году не допустим этого», - сказал премьер. Он подчеркнул, что гречки в следующем году необходимо произвести с запасом. «Мы ее произведем столько, сколько нам необходимо. И даже больше, чтобы был запас», - сказал глава правительства. Излишек, отметил премьер-министр, будет закуплен в госрезерв.