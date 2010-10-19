Азаров обещает закончить все долгострои

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил председателям областных государственных администраций изучить ситуацию с незавершенными объектами строительства, найти средства на их достройку и сдать в эксплуатацию. Об этом он заявил в Николаеве на торжественном митинге по случаю закладки буксиров, передает пресс-служба Партии регионов. «Нам обязательно необходимо запустить нашу строительную отрасль так, как она работала в 2006-2007 годах», - заявил Азаров. «Я ставлю задачу вашем губернатору и всем абсолютно председателям ОГА - все недострои, которые стоят замороженными в стране, мы должны по каждой недострои разобраться, найти средства, запустить их и сдать. А для этого необходимо поднимать покупательную способность людей, чтобы они могли покупать квартиры », - подчеркнул глава правительства.