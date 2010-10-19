Alawar будет продавать игры через Ex.ua

Крупный издатель и дистрибутор казуальных игр – Alawar Entertainment – будет использовать файлообменную сеть Ex.ua, как торговую площадку. Об этом рассказал представитель Alawar Entertainment в Украине Тимофей Мацкевич, передает ain.ua. Сотрудничество Ex.ua и Alawar – редкий пример партнерских отношений между правообладателем и файлообменной сетью, сама концепция которой изначально предполагает бесплатный доступ к контенту. В Украине таких прецедентов не было, уверяет представитель Ex.ua Юрий Писковой. Раньше Alawar сотрудничал в Украине с информационно-развлекательными порталами, в частности с Uaportal.com, Games.online.ua, Games.bigmir.net, games.i.ua, games.tochka.net и games.most.ua. «Мы планируем, что наш проект на Ex.ua запустится к ноябрю 2010 года. Для того, чтобы показать пользователям, привыкшим к бесплатному контенту, наш дружелюбный настрой, мы раздадим бесплатно порядка 100 тыс. игр. После этого игры будут доступны по стандартной цене в 50 гривен», – рассказал Мацкевич. Специально для этого проекта на Ex.ua будет запущен раздел, который будет содержать только игры Alawar. Игровая коллекция Alawar Entertainment насчитывает более 200 собственных проектов для PC, в числе которых серии «Веселая ферма», «Сокровища Монтесумы», «Масяня» и онлайн игра «Суперферма». Всего у Alawar 500 казуальных игр. Объем украинского рынка казуальных игр Тимофей Мацкевич оценил в $3-4,5 млн.