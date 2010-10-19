СБУ расследует дело о контрабанде угля комбинатом «ArcelorMittal Кривой Рог»

В Службе безопасности Украины находится на досудебном следствии дело по факту попытки контрабанды коксующегося угля Криворожским горно-металлургическим комбинатом «ArcelorMittal Кривой рог». Об этом сообщил заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Степан Дериволков, передает РБК-Украина. По его словам, только суд будет решать, есть ли по делу «составляющая нарушения». «У Гостаможслужбы были основания возбудить уголовное дело в связи с тем, что, по данным экспертизы, задекларированный уголь не отвечал заявленному при таможенном оформлении», - сказал Деривоколов. В сентябре заместитель председателя Гостаможслужбы Сергей Семко сообщил, что при импорте 67,6 тыс. коксующегося угля ГМК занизил его таможенную стоимость почти вдвое - до 107,5 млн грн. Однако экспертиза установила, что товар отличается от заявленного, его таможенная стоимость составляет почти 203 млн грн.