ЕБРР готов помочь деньгами покупателю «Укртелекома»

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов принять участие в софинансировании приватизации 92,79% акций ОАО «Укртелеком», передает слова первого вице-президента ЕБРР Варела Фримена «Интерфакс-Украина». «Мы можем помочь потенциальным покупателям («Укртелекома» - ред.) профинансировать приватизацию и принять участие в долевом финансировании в консорциуме, который победит», - сказал он. Первый вице-президент ЕБРР отметил, что банк готов работать со всеми участниками приватизации и не отдает предпочтения какому-либо из них. «В общем и целом я могу заявить, что мы готовы обсуждать и предлагать нашу помощь, но мы не согласимся на какие-то эксклюзивные условия до того, как будет выбран победитель», - добавил он. В то же время Фримен подчеркнул, что ЕБРР примет участие в софинансировании приватизации «Укртелекома» лишь при условии ее проведения на открытой и конкурентной основе. «Все это возможно при условии, что этот бизнес находится в сфере наших интересов и что процесс приватизации будет справедливым, открытым и проведен на конкурентной основе. И, конечно, при условии, что победитель будет в нас нуждаться», - подытожил первый вице-президент ЕБРР. Как сообщалось, Фонд госимущества 13 октября объявил конкурс по продаже на аукционе принадлежащих государству 92,79% акций ОАО «Укртелеком». Конкурс состоится 28 декабря, стартовая цена пакета составит 10,5 млрд грн. По мнению главы ФГИ Александра Рябченко, госпакет акций «Укртелекома» будет продан за сумму не менее 11 млрд грн, но более 12 млрд грн.