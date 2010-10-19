Парламент дал почти 25 млн гривен на Укрнацпроект

Верховная Рада Украины внесла изменения в закон о Госбюджете Украины и постановила выделить 24,7 млн гривен для Государственного агентства по управлению национальными проектами. Об этом сообщает информационное управление парламента. Средства выделены Укрнацпроекту по двум бюджетным программам. Первая из них - «Руководство и управление национальными проектами» -получит 4,7 млн гривен для обеспечения деятельности аппарата Агентства. Вторая программа - «Разработка технико-экономических обоснований национальных проектов» - предусматривает 20 млн. гривен для обеспечения подготовки технико-экономических обоснований приоритетных национальных проектов, их популяризацию и продвижение.