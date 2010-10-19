Квоты на экспорт зерна отменят после формирования Госрезерва - Азаров

Правительство отменит квоты на экспорт зерна после того, как будут сформированы необходимые резервные запасы в Госрезерве и Аграрном фонде. Об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, передает УНИАН. «Как только создаем резервы и смотрим на запасы зерна в стране, то открываем рынок. Мы же не враги своим собственным селянам и зернотрейдерам», - сказал Азаров. При этом он выразил сожаление, что зернотрейдеры не пошли навстречу правительству в вопросе содействия по формированию запаса зерна в стране. «Мы говорили им: давайте вместе договоримся, создадим запасы зерна, но, к сожалению, они не пошли на это. Вот пришлось такие меры и реализовывать», - сказал премьер. Напомним, 4 октября Кабинет министров Украины установил квоты на экспорт зерна в объемах: кукурузы - 2 млн тонн, ячменя – 0,2 млн тонн и ржи - 1 тыс. тонн. Квота на экспорт гречки установлена в объеме 1 тыс. тонн. Квоты введены сроком до 31 декабря 2010 г.