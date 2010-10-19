Минфин одолжил у украинцев 500 млн грн

Министерство финансов Украины на сегодняшнем аукционе привлекло от продажи облигаций внутреннего государственного займа 504,105 млн грн. Об этом сообщается на сайте ведомства. Согласно сообщению, от реализации облигаций со сроком погашения 19 января 2010 года (срок обращения – 91 день) и доходностью 5,5% годовых в бюджет удалось привлечь 69,053 млн грн, со сроком погашения 22 июня 2011 года (срок обращения – 245 дней) и доходностью 7% – 42,98 млн грн, со сроком погашения 21 марта 2012 года (срок обращения – 518 дней) и доходностью 10,75% – 392,07 млн грн. По результатам размещения на первичных аукционах облигаций внутреннего государственного займа в государственный бюджет Украины в сентябре т.г. поступило 1 млрд 547,69 млн грн (с начала года – 34 млрд 110,66 млн грн).